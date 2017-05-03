Главный синоптик о майских праздниках: «Температура будет почти февральской»

Погода на майских праздниках будет похожа на февральскую, рассказал «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Сотрудники городского Гидрометцентра «до последнего надеялись, что не будет сыпать», но – увы. Сейчас в городе начались самые теплые дни первой половины месяца.

После 5 мая к городу подойдет циклон с территории Баренцева моря, установится северный ветер, возможно, пойдет мокрый снег. Наиболее низкая температура ожидается 6, 7 и 8 мая. В ночные часы прогнозируются заморозки до -2 градусов, днем воздух будет прогреваться максимум до 6 – 7 градусов тепла.

«С Баренцева моря заходят очень холодные воздушные массы, и температура будет почти февральской», – рассказал Александр Колесов. «На самом деле похолодание не прерывалось, температура воздуха стала ниже нормы 10 апреля и сохраняется на таком уровне до сих пор. Сейчас тепло из-за небольшой облачности, солнце прогревает. На самом деле мы постоянно находимся в холодной воздушной массе».

По прогнозу, вся первая декада мая будет холодной. В середине месяца в Петербург придет антициклон, начнутся теплые и сухие дни. К концу месяца температура воздуха может превысить норму.

По материалам «Фонтанки.ру»