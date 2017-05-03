В Гатчине под открытым небом пройдет фестиваль оперетты

На Серебряном лугу в Гатчине 17-19 июня устроят первый в России театрально-музыкальный фестиваль «Оперетта-Парк». Его проведет труппа Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии вместе с артистами цирка и каскадерами.

По планам организаторов, на представления публика будет прибывать в ретро-кабриолетах. Откроется фестиваль под открытым небом музыкальной комедией «Свадьба в Малиновке» » Бориса Александрова, участвовать в которой будут не только артисты, но и обитатели Императорского хозяйства – кролики, куры и козы. А в масштабных батальных сценах появятся каскадеры и наездники Центра казачьей джигитовки.

Второй спектакль фестиваля – «Мистер Икс» Имре Кальмана, в котором соединятся танец и цирк. В интерактивной увертюре примут участие ходулисты, акробаты, жонглеры и клоуны.

Завершит опен-эйр большой концерт хитов оперетты, в котором примут участие ведущие солисты труппы, а также артисты хора и балета Театра музыкальной комедии.