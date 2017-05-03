Конюшенную площадь превратят в парк Кубка Конфедераций. Откроется он в субботний полдень и проработает два дня: 20 и 21 мая.

Здесь гостей будет встречать талисман турнира волк Забивака. Также ожидается, что в парк приедут звезды мирового футбола. Кроме того, на Конюшенной установят главный трофей межконтинентального первенства - золотой кубок на малахитовом основании.

Добавим, что Кубок конфедераций 2017 года пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.