Конюшенную площадь превратят в парк Кубка Конфедераций

Конюшенную площадь превратят в парк Кубка Конфедераций. Откроется он в субботний полдень и проработает два дня: 20 и 21 мая.

Здесь гостей будет встречать талисман турнира волк Забивака. Также ожидается, что в парк приедут звезды мирового футбола. Кроме того, на Конюшенной установят главный трофей межконтинентального первенства - золотой кубок на малахитовом основании.

Добавим, что Кубок конфедераций 2017 года пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

 

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