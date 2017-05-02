Стало известно, когда в России запустится Android Pay

Google запустит в России свой платежный сервис Android Pay 16 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на банкиров и несколько источников, знакомых с планами компании. По их словам, одним из партнеров будет Сбербанк. В Google официально сообщают о презентации нового сервиса 15 мая, но не уточняют какого именно.

О приходе в Россию Android Pay весной 2017 года ранее сообщали источники РБК в банковских круга. В числе партнеров сервиса они указывали Сбербанк и Альфа-банк. "В России мы активно работаем с финансовыми организациями для вывода на рынок платежного сервиса Android Pay и рассчитываем запустить его с несколькими банками в скором времени", — сообщили РБК в пресс-службе Visa. В Mastercard отказались от комментариев.

Всего в 2016 году в России было продано 26,8 млн смартфонов, говорилось в исследовании одной из крупнейших российских сотовых компаний МТС. Из этого количества 21,6% приходилось на устройства Samsung, 11,1% — Apple, 8,1% — Lenovo, 7,2% — ZTE, 6,8% — Alcatel, 6,4% — Fly, по 4% — на Huawei и LG. Представитель МТС Дмитрий Солодовников предположил, что в устройствах южнокорейского производителя будут работать одновременно две платежные системы — Samsung Pay и Android Pay

Google запустила систему для совершения покупок со смартфона Android Pay в сентябре 2015 года в США. Система хранит данные кредитных и дебетовых карт пользователя, которые могут использоваться как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах и приложениях. Сейчас Android Pay работает в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Китае, Польше, Новой Зеландии, Ирландии и Японии. На российском рынке в настоящее время работают мобильные платежные системы Apple Pay, Samsung Pay и AliPay (принадлежит китайской Alibaba).

По материалам «Делового Петербурга»