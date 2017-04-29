В деле о взрыве в метро Петербурга появился новый фигурант

В деле о взрыве в метро Петербурга появился новый фигурант, помимо десятерых выходцев из средней Азии, которых в первый месяц расследования задержали правоохранители в Петербурге и Москве. Стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника метрополитена Константина Ипполитова. Ему вменяется халатность (293 УК РФ), по причине которой предполагаемый террорист-смертник Акбаржона Джалилова смог войти на станцию «Академическая».

Константин Ипполитов, как стало известно следствию, нарушил инструкции службы контроля на метрополитене, и вместо заболевшего инспектора, оставил на станции двух стажеров. Они, в свою очередь, вообще не имели доступа к лучевому аппарату. Таким образом все пассажиры на станции «Академическая» могли беспрепятственно проходить на платформу.

Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке и трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний Акбаржон Джалилов. В результате трагедии погибли 16 человек, включая террориста-смертника.

Позже правоохранители задержали 10 человек, подозреваемых в причастности к теракту — подробнее об этом мы писали тут. Добавим, что раннее Следственный комитет сообщил, что подозреваемые базировались в Петербурге с ноября 2015 года, и вербовали выходцев из республик Средней Азии. Через три недели ответственность за теракт в метро взяла на себя группировка «Батальон Имама Шамиля», связанная с «Аль-Каидой»

Как показала экспертиза, Джалилов причастен и к взрыву в перегоне «Сенной площади», и к бомбе, оставленной на станции метро «Площадь Восстания».

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  • Автор: sobaka
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