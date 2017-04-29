В деле о взрыве в метро Петербурга появился новый фигурант, помимо десятерых выходцев из средней Азии, которых в первый месяц расследования задержали правоохранители в Петербурге и Москве. Стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника метрополитена Константина Ипполитова. Ему вменяется халатность (293 УК РФ), по причине которой предполагаемый террорист-смертник Акбаржона Джалилова смог войти на станцию «Академическая».

Константин Ипполитов, как стало известно следствию, нарушил инструкции службы контроля на метрополитене, и вместо заболевшего инспектора, оставил на станции двух стажеров. Они, в свою очередь, вообще не имели доступа к лучевому аппарату. Таким образом все пассажиры на станции «Академическая» могли беспрепятственно проходить на платформу.