Несмотря на данные буквально вчера обещания, что на первые майские праздники петербуржцев ожидает солнечная погода, а воздух прогреется до +10 градусов, сегодня в городе порывы ветра достигали 17 – 20 метров в секунду, температура держалась около 4 градусов тепла, в некоторых районах прошел снег и град. Такое завершение апреля, к слову, не помешало провести торжественную церемонию открытия фонтанов в «Петергофе». Мы собрали самые красноречивые кадры, как погода в Петербурге встречает май.
Канун мая в Петербурге: снег, град и штормовой ветер
😨 То самое чувство, когда 5 минут назад смотрел в окно, и там шел ливень. Я люблю тебя, Петербург! #снегвпитере #29апреля #этонорма #этопитердетка #этонормально #снег #снежище #хлопьяснега #хлопья #погода #погодка #ничегоудивительного #воттакаяхреноваявесна #snow #snowy #weather #Spb #Stpetersburg #ilovespb #spbgram #spring #Russia #usualaprildayinspb
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