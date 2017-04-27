Петербургский парламент закупает платки с Исаакием

Законодательное собрание Петербурга объявило два конкурса на поставку сувениров. Победитель первого конкурса должен будет поставить платки, кашне и футболки общей стоимостью 448 тыс. рублей, второго — блокноты, ручки и бумажные пакеты почти на 420 тыс. рублей.

Любопытно, что, в частности, парламентариям нужны 150 женских шелковых платков с изображением Исаакиевского собора. Каждый такой платок должен стоить около 750 рублей.

Законодательное собрание также покупает еще 150 платков из крепдешина с изображениями цветов по 980 рублей и 100 шерстяных мужских кашне по 1,2 тыс. рублей.

Кроме того, парламентариям нужно 200 темно-синих с гербом Петербурга и золотой подписью "Законодательное Собрание Санкт-Петербурга" по 335 рублей.

Все изделия, помимо футболок, должны быть упакованы "в VIP-коробки" с золотым или серебряным тиснением и символикой Законодательного собрания.

Конкурс был объявлен 21 апреля. Его итоги подведут 4 мая. В документации отмечается, что сувениры "предназначены для обеспечения протокольных мероприятий" парламента. Кроме конкурса на поставку предметов одежды, в тот же день городской парламент объявил конкурс на поставку блокнотов, ручек и подарочных пакетов общей стоимостью 420 тыс. рублей.

Ранее Законодательное собрание провело конкурс на поставку подарочных часов с полудрагоценными камнями общей стоимостью 496 тыс. рублей.

По материалам «Делового Петербурга» 

 

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  • Автор: sobaka
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