В Петербурге впервые пройдет занятие по пивной йоге

В Петербурге впервые пройдет пивная йога – занятие проведут 29 апреля в «ЛенЭкспо» в рамках фестиваля крафтового пива St. Petersburg Craft Weekend.

На тренировке йоги будут делать асаны с бутылкой пива в руке. А комментарии инструктора помогут участникам лучше погрузиться в атмосферу и осознанно выполнять все движения.

Новый подвид йоги появился на одном из американских фестивалей искусства Burning Man, а в 2014 году в США открылась компания BeerYoga, которая имеет уже 17 отделений. Также в мире насчитывается две школы пивной йоги: в Берлине и Сиднее.

Напомним, что на фестивале St. Petersburg Craft Weekend соберутся 60 пивоварен. Также в программе: музыкальная сцена, круглые столы, лекции, маркет, современное искусство и многое другое.