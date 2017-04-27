Стало известно, когда запустят ночной поезд от «Адмиралтейской» до «Спортивной»

Ночной поезд-челнок с «Адмиралтейской» до «Спортивной» запустят 30 апреля.

Поезд будет курсировать в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 01:00 до 03:00 ночи.Интервал движения челнока составит 20 минут. По такому графику ночной состав будет ходить до 15 ноября.

Добавим, что также 30 апреля возобновят работу ночные автобусы. Они будут ходить по традиционным пяти маршрутам, дублирующим ветки метро.