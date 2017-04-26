В Петербурге пройдет единственный в мире Фестиваль Ледоколов

На этих выходных, 29 и 30 апреля, на петербургской набережной Лейтенанта Шмидта пройдет единственный в мире Фестиваль ледоколов.

В параде 29 апреля примут участие самые мощные ледоколы страны. Они начнут движение по акватории Большой Невы в полдень. А в воскресенье с 18 часов начнется танец буксиров. Оба дня с 11 утра до 19 вечера будут работать различные интерактивные площадки. Кроме того, петербуржцы смогут подняться на палубы любого из судов.

Вход на все площадки фестиваля – свободный.

Отметим, что фестиваль пройдет в Петербурге в четвертый раз. Впервые он прошел 3 и 4 мая 2014 года. Как сообщают организаторы, тогда мероприятие стало «масштабным морским праздником с общероссийским и международным резонансом».

 

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