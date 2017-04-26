Социологи рассказали, что число счастливых россиян достигло исторического максимума

Исследование ВЦИОМ показало, что 85% россиян считают себя счастливыми людьми. Социологи отметили, что это максимальный показатель за все годы измерений.

Треть опрошенных чувствуют себя счастливыми благодаря семье, еще 19% делают счастливыми дети. Для каждого пятого россиянина (21%) хорошее самочувствие – необходимое условие благополучия. Кроме того, радует сограждан хорошая работа (14%).

Несчастными опрошенных делают материальные трудности (9%), низкий уровень зарплаты (6%) и плохое самочувствие (6%).

Респонденты заявили, что в их окружении примерно равное число счастливых и несчастливых людей. При этом 35% россиян уверены, что большинство их знакомых – счастливые люди.