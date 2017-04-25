Миллиардер Фетисов спас литературную премию «Русский Букер»

Миллиардер и бывший владелец «Моего банка» и экс-сенатор Глеб Фетисов спас «Русский букер» —предприниматель выделил 10 млн рублей на поддержку премии, которая осталась без финансирования.

Благодаря субсидии Фетисова «Русский Букер» сможет наградить победителя премией в размере 1,5 млн рублей.

Отметим, что «Русский Букер» — это старейшая в России независимая литературная премия, которая ежегодно присуждается за лучший роман на русском языке. Ее обладателями в разные годы становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая Михаил Бутов и другие.