Смольный вновь объявил конкурс на реконструкцию Апраксина двора

Управляющая компания "Апраксин двор", принадлежащая комитету имущественных отношений Смольного, объявила конкурс на подготовку проекта реконструкции Апраксина двора. Максимальная стоимость контракта – 20,5 млн рублей.

После проведения реконструкции, считает Смольный, Апраксин двор должен стать "привлекательным для жизни и ведения бизнеса". Победитель конкурса в своей работе должен будет продумать на территории баланс жилья и арт-пространств, а также предусмотреть наличие торговых площадок, рабочих зон и прочего. Также должен быть решен вопрос транспортной доступности и наличия парковочных мест.

Согласно техзаданию, зонирование комплекса предусматривает до 25,5 тыс. м2 под кафе, рестораны и торговую зону, до 30 тыс. м2 жилья, не менее 15,5 тыс. м2 коворкингов, студий, художественных мастерских. Не менее 10 тыс. м2 в проекте должны выделить под музеи, и учреждения культуры. Гостиничный комплекс не должен занять больше 17 тыс. м2, продуктовый рынок не превысит 4 тыс. м2.

Предыдущий вариант "Студии 44" не устроил Георгия Полтавченко. Градоначальнику не понравилось большое количество апартаментов, не обеспеченных школами, а также объем предполагаемых бюджетных инвестиций. Общая стоимость проекта тогда оценивалась в 20 млрд рублей, при этом треть из них должны были выделить из городского бюджета. Предполагалось, что Смольный профинансирует создание улично-дорожной сети, в том числе подземных пространств, и перекладку инженерных сетей.

По материалам «Делового Петербурга»