На Петербург надвигается шквалистый ветер

МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге во второй половине дня, 25 апреля. По данным ведомства, его порывы будут достигать 14 м/с.

"25 апреля начиная с 14-17 часов ожидается усиление порывов южного и юго-восточного ветра до 12-14 м/с", — говорится в сообщении МЧС.

Также в городе ожидается снег с дождем.

По материалам «Делового Петербурга»

Напомним, что в Петербурге всю неделю будут идти дожди: осадки зарядят с 24 по 30 апреля, сообщают синоптики.

Во вторник воздух прогреется до +5, также небольшой дождь . В среду +7 и дождь. В четверг, 27 апреля, +7 градусов тепла, малооблачно, небольшой дождь. В пятницу температура поднимется до +9, небольшой дождь, который в субботу превратится в ливень. В воскресенье также небольшой дождь, +7 градусов.

Зато на майских праздниках прогнозируется солнечная и теплая погода: от +9 до +13 градусов.