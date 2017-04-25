Солисты Мариинского и Михайловского театров споют о победе в садах и парках Петербурга

В садах и парках Петербурга пройдут бесплатные концерты инструментального ансамбля «Созвездие» и солистов Мариинского и Михайловского театров в честь Дня Победы. Артисты исполнят известные композиции отечественных классиков.

Акция «Музыка Победы» начнется 5 мая в 19:00 в парке имени Бабушкина, 6 мая — в 15:00 в Южно-приморском парке, 8 мая — в 19:00 в Александровском парке. Заключительный концерт пройдет 10 мая в 19:00 в Яблоневом саду.

Акция «Музыка победа» открывает культурно-просветительский проект, в программе которого: бесплатные концерты «Йозеф Гайдн и его современники» и «Мелодии о Петербурге», «Легенды советского джаза» и «Импровизации на западную тему».