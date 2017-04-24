В День Победы над Петербургом пролетит гигантская георгиевская лента

Над Петербургом в честь Дня Победы пролетит гигантская георгиевская лента: ее можно будет увидеть 7, 8 и 9 мая.

Двадцатиметровое двухцветное полотно прикрепят на борт самолета. 7 мая летчик пролетит от аэродрома Гостилицы до парка 300-летия и обратно с 14 до 15 часов. На следующий день в это же время ленту можно будет увидеть над Курортным районом, Сестрорецком, Петергофом, Кронштадтом и Ломоносовым.

В сам День Победы самолет с лентой также взлетит в два часа дня и до четырех должен будет совершить полный круг над Петербургом.Проект подготовили авиаклубы «ПитерПолет» и «Невский аэроклуб».

Напомним, что сегодня, 24 апреля, в Петербурге стартовала акция «Геогриевская ленточка».