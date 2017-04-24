Васильевский остров ожидаемо парализовало: со вчерашнего дня полностью закрыт Тучков мост. С самого утра движение затруднено по набережной Макарова и Университетской набережной. Переправу полностью перекрыли до 6 мая, а объезжать предлагается по Биржевому мосту, который также не выдерживает наплыва водителей. Мы собрали снимки в Instagram.
Фоторепортаж: дорожный коллапс у Тучкова моста
#фоточкаиззаруля Это Питер, друзья, забытый Богом нынче... Холод, слякоть, темнота. Полдень на фото. 😐 Васильевский совсем "отрезали" от Петроградки - закрыли Тучков мост до 6 мая в обе стороны. Пробка на Биржевой мост - километровая. #пробка#трафик#санктпетербург#питер#тучковмост#биржевоймост#васильевскийостров#петроградка#фонари#богомзабытый#город#city#saintpetersburg
Тучков закрыт - Васька страдает. Всё ещё очень многие не знают о закрытии моста и изменении схемы движения вокруг него. Проспект Добролюбова, который на участке от Большого проспекта П.С. до переулка Талалихина стал односторонним, мнится водителям прежним, двухсторонним. Фото @mikhail_ognev #тучковмост #тучков #пробки #петербург
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