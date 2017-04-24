Фоторепортаж: дорожный коллапс у Тучкова моста

Васильевский остров ожидаемо парализовало: со вчерашнего дня полностью закрыт Тучков мост. С самого утра движение затруднено по набережной Макарова и Университетской набережной. Переправу полностью перекрыли до 6 мая, а объезжать предлагается по Биржевому мосту, который также не выдерживает наплыва водителей. Мы собрали снимки в Instagram.

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