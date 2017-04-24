Первым бесплатный Wi-Fi появится на «оранжевой» ветке

В петербургской подземке 24 апреля начали тестировать систему для бесплатного доступа в интернет. Проверку проходят шкафы Wi-Fi на восьми станциях 4-й линии.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена 24 апреля, первыми воспользоваться широкополосным доступом в Сеть под землей смогут пассажиры «оранжевой» ветки, где установили всю необходимую аппаратуру и перешли к испытаниям. В то же время продолжается оборудование телекоммутационными шкафами станций «фиолетовой» ветки.

По плану, бесплатный доступ в Интернет появится на всех пяти линиях до начала 2018 года.

По материалам «Фонтанки.ру»