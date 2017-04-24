Николай Буров прокомментировал свой уход с поста директора Исаакия

Николай Буров покидает пост директора музея «Исаакиевский собор» раньше срока. Его контракт заканчивается 5 июня, а уходит Буров 1 июня.

«Меня в моей жизни никогда не увольняли, и я не хочу на старости лет быть уволенным, поэтому лучше я уволюсь по собственному желанию», – заявил Николай Витальевич.

Буров отметил, что ситуация вокруг Исаакиевского собора сложилась сложная, но тем не менее, его уход – «это не бегство с корабля, а обдуманный нормальный уход».

Директор выразил надежду, что коллектив музея удастся сохранить, а сам собор «до конца своего будет работать для петербуржцев и гостей города так, как он привык за всю свою почти 90-летнию историю».

Напомним, что о передаче Исаакия РПЦ стало известно в конце прошлого года. 10 января 2017-го губернатор Петербурга подтвердил, что «вопрос решён». Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. 

Фото: Сергей Коньков / ДП

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