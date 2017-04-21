С Невского проспекта уберут незаконную рекламу

С Невского проспекта исчезнет незаконная реклама, сообщила 20 апреля пресс-служба администрации Центрального района Северной столицы по итогам совещания с участием исполняющего обязанности главы администрации Павла Спивачевского и главы комитета по печати Сергея Серезлеева.

С 26 апреля по 8 мая с главного проспекта города планируется убрать 46 незаконных рекламных и информационных конструкций – кронштейнов, объемных букв, световых коробов и щитов. Работы будут вестись в вечернее время суток, ограничивать движение не планируется.

Ранее глава комитета по печати Сергей Серезлеев сообщал "Фонтанке", что часть конструкций оказались вне закона из-за изменения в ГОСТе ГИБДД, а также в правилах благоустройства Петербурга.

По материалам «Фонтанки.ру»