ЗакС проголосовал против референдума о статусе Исаакия

Комитет по законодательству петербургского парламента рекомендовал депутатам отклонить проект постановления о проведении референдума о статусе Исаакиевского собора и двух других храмов-музеев. Решение приняли на заседании 21 апреля. Из 12 человек только двое проголосовали против и один воздержался.

По мнению голосовавших за, представленные инициативной группой вопросы для референдума противоречат законодательству. В частности, законотворцы уверены, что вопросы передачи государственной собственности религиозным организациям находятся в ведении Российской Федерации, то есть не могут быть предметом референдума субъекта Российской Федерации. Кроме того, депутаты сочли, что "государственные музеи", о которых идет речь в тексте документа, могут быть разных статусов – региональные и федеральные, а в вопросе не уточняется, о каких музеях идёт речь.

Также народные избранники сочли неопределенным и отсутствующим в законодательстве понятие "возможность проведения религиозных обрядов и церемоний". Как считают юристы ЗакСа и депутаты, из-за этого правового пробела остаётся неясным, какой орган должен обеспечить проведение религиозных обрядов.

Двое инициаторов референдума – депутаты Максим Резник и Борис Вишневский – назвали это решение политически мотивированным. "Вы не сможете отнять у города собор, чтобы вы ни решили. То, что вы решаете сейчас, это вопрос нашей совести",- заключил Резник.

Напомним, что о передаче Исаакия РПЦ стало известно в конце прошлого года. 10 января 2017-го губернатор Петербурга подтвердил, что "вопрос решён". Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Противники передачи Исаакия - оппозиционные депутаты и общественные деятели - выступили с инициативой проведения референдума. Горизбирком утвердил ходатайство инициативной группы со следующими вопросами:«Согласны ли Вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собора Преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор), Собора Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови), Собора во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?»

По материалам «Фонтанки.ру»