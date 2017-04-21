Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев за свой счет строит новый концертный зал Мариинского театра в Репино на участке, предназначавшемся для его дачи — пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на свои источники. Объем инвестиций оценивается в 150 млн рублей. Первые концерты пройдут уже летом, но за превышение площади придется заплатить. Зал строится по адресу: Песочная ул., 18, на участке 9,5 тыс. м2.
Валерий Гергиев строит концертный зал Мариинки в Репино
Как напоминает издание, Валерий Гергиев получил эту землю в долгосрочную аренду под строительство двухэтажного коттеджа еще в 2005 году, но, видимо, пересмотрел планы на использование участка. На нашу просьбу прокомментировать это в пресс-службе Мариинке сказали, что ничего об этом не знают — корреспондентам «Делового Петербурга» также не удалось получить официальный комментарий.
Правда, газете удалось собрать косвенные доказательства стройки. Так «ДП» цитирует дирижера Мариинского театра Рената Салаватова, который в апреле в интервью казанскому изданию "Реальное время" сказал: "Гергиев сейчас на собственные деньги строит концертный зал в Репино, где жили Шостакович, Свиридов, Соловьев-Седой и другие великие музыканты. Строительство завершается ускоренными темпами, скоро зал откроют. Там будет прекрасная акустика, а в зале это главное".
Косвенные подтверждения издание также получило в Комитете имущественных отношений (КИО) и Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Журналисты посетили стройку на Песочной улице в Репино — она огорожена синим строительным забором с указателем, куда грузовым машинам следует завозить материалы. Как рассказал «ДП» один из сотрудников стройки, вскоре строительный забор заменят на высокий огораживающий участок.
По материалам «Делового Петербурга»
Фото: Антон Ваганов «ДП»
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