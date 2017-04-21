Валерий Гергиев строит концертный зал Мариинки в Репино

Как напоминает издание, Валерий Гергиев получил эту землю в долгосрочную аренду под строительство двухэтажного коттеджа еще в 2005 году, но, видимо, пересмотрел планы на использование участка. На нашу просьбу прокомментировать это в пресс-службе Мариинке сказали, что ничего об этом не знают — корреспондентам «Делового Петербурга» также не удалось получить официальный комментарий.

Правда, газете удалось собрать косвенные доказательства стройки. Так «ДП» цитирует дирижера Мариинского театра Рената Салаватова, который в апреле в интервью казанскому изданию "Реальное время" сказал: "Гергиев сейчас на собственные деньги строит концертный зал в Репино, где жили Шостакович, Свиридов, Соловьев-Седой и другие великие музыканты. Строительство завершается ускоренными темпами, скоро зал откроют. Там будет прекрасная акустика, а в зале это главное".