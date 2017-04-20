Время в пути из Петербурга в Москву на «Сапсане» сократится

С 1 июня будет частично изменено расписание "Сапсанов". После того как нововведения вступят в силу, высокоскоростные поезда будут ездить на 5 минут быстрее.

Минимальное время в пути составит 3 часа 35 минут — время поездки будет меняться в зависимости от состава и количества остановок поезда. Также в расписании "Сапсанов" появится новый состав — №772, следующий из Москвы в Петербург в 15:40.

Также в "РЖД" сообщили об увеличении числа "Сапсанов" с 28 апреля до 31 мая 2017 года. В пресс-службе компании уточняют, что из Москвы дополнительный поезда будут отправляться 28 апреля, 1,5,8 и 9 мая в 11:30 и в 11:40, а с 1 по 10 мая и 15, 22 и 29 мая появятся дополнительные поезда в 15:40.

Из Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву 28 апреля, 1,5,8 и 9 мая в 11:00 и 11:10, а также 12,19 и 26 мая — в 17:00, 31 мая - в 9:10.

По материалам «Делового Петербурга»