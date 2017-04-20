Время в пути из Петербурга в Москву на «Сапсане» сократится

С 1 июня будет частично изменено расписание "Сапсанов". После того как нововведения вступят в силу, высокоскоростные поезда будут ездить на 5 минут быстрее.

Минимальное время в пути составит 3 часа 35 минут — время поездки будет меняться в зависимости от состава и количества остановок поезда. Также в расписании "Сапсанов" появится новый состав — №772, следующий из Москвы в Петербург в 15:40.

Также в "РЖД" сообщили об увеличении числа "Сапсанов" с 28 апреля до 31 мая 2017 года. В пресс-службе компании уточняют, что из Москвы дополнительный поезда будут отправляться 28 апреля, 1,5,8 и 9 мая в 11:30 и в 11:40, а с 1 по 10 мая и 15, 22 и 29 мая появятся дополнительные поезда в 15:40.

Из Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву 28 апреля, 1,5,8 и 9 мая в 11:00 и 11:10, а также 12,19 и 26 мая — в 17:00, 31 мая - в 9:10.

По материалам «Делового Петербурга» 

Оставить комментарий
  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Знакомьтесь, лучшая бургерная на Московском вокзале

РЖД запустит «романтический рейс» из Петербурга в Москву

Эксперты определили лучшее время для покупки билетов на «Сапсан» и «Аллегро»

Пассажиры застрявшего «Сапсана» опустошили бар за час

РЖД вводит скидку на «Сапсан» для пассажиров младше 22 лет

Билеты на «Сапсан» распродадут за 450 рублей

На сайте РЖД билеты на «Сапсаны» распродали по 300 рублей

Именинники и их друзья смогут купить билет на «Сапсан» в полцены