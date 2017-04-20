Стало известно, как Петербург отпразднует День Победы

Стала известна программа празднования Дня Победы в Петербурге. Мемориальные мероприятия начнутся 8 мая – в 11 утра пройдет церемония возложения венков и цветов на Пискаревском кладбище.

9 мая начнется с военного парада на Дворцовой площади – он начнется в 10 утра. В 14:30 запланирован торжественный проезд ветеранов Великой Отечественной войны на ретро-автомобилях по Невскому проспекту.

В 15:00 начнет движение колонна Бессмертного полка – шествие с портретами родственников-участников ВОВ, не доживших до наших дней. В 17:00 старт дадут праздничной программе на Дворцовой площади.

А в 22 часа в честь Дня Победы прогремит салют.

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