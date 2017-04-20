На Петербург надвигается первая весенняя гроза

На Петербург надвигается первая весенняя гроза: по прогнозам синоптиков, она прогремит в субботу, 22 апреля. При том температура будет колебаться от -4 до +4 градусов.

Сегодня, 20 апреля, безветренный и солнечный день, на термометре: -2…+3 градуса. В пятницу в город придет дождь со снегом, 0…+3 градуса.

А в воскресенье ожидается небольшой дождь, -2…+4 градуса.

Добавим, что накануне в Петербурге видели весеннюю радугу.  

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