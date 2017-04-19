На Фестиваль света на «Зенит-Арене» петербуржцев доставят бесплатные шаттлы

В ночь на 23 апреля метро в Петербурге будет работать до 01:30. Такое решение принято в связи с проводимым на Крестовском острове Фестивалем света.

ГУП "Петербургский метрополитен" сообщило о продлении работы подземки в ночь на 23 апреля: воспользоваться метро можно будет до 01:30. Такое решение принято в связи с проводимым на Крестовском острове Фестивалем света.

При этом из-за первого матча на стадионе "Санкт-Петербург" и фестиваля 22 апреля с 12:00 до 14:00 и с 20:00 до 22:30, возможно, будет закрываться станция "Крестовский остров".

Что касается футбольного матча, то болельщикам советуют добираться до арены на бесплатных автобусах-шаттлах, которые будут ходить от станции "Крестовский остров" с 15:00 каждые 10-15 минут, или пешком по Батарейной дороге.

"Использование личного транспорта для подъезда к стадиону не рекомендуется. Проезд к стадиону и расположенным рядом парковкам будет запрещен. На улично-дорожной сети Крестовского острова будет ограничено движение и запрещена остановка. Транспортные средства, нарушившие данные правила, будут эвакуированы", — подчеркнули в пресс-службе петербургского метро.

Доехать до Крестовского острова зрители Фестиваля света смогут на автобусах-шаттлах S3 и S6, посадка в которые будет осуществляться на площади Шевченко и у станции "Чкаловская" на Чкаловском проспекте (на остановке наземного общественного транспорта) с 19 часов.

По материалам "Делового Петербурга"