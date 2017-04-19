В «Манеже» открыли бесплатный зал с книгами о современном искусстве

В выставочном зале «Манеж» открылся бесплатный читальный зал Aperto, в котором собраны книги, постеры, фильмы пластинки по современному искусству. Коллекция составлялась вместе с художниками, кураторами, музейными директорами и критиками.

Кроме того, в Aperto также планируется организовывать встречи, диалоги и выставки.

Отмечается, что читальный зал Aperto Манеж является частью международного проекта Aperto, существующего между Петербургом и Берлином.

Режим работы: пятница - понедельник, с 12.00 до 19.00.

Вход — по предварительной регистрации по телефону: +79313005330