В Восточно-Европейском институте психоанализа рассказали о закрытии вуза

Директор Музея сновидений Фрейда Екатерина Синцова Институт психоанализа был создан в Санкт-Петербурге в 1991 году, в переломный период истории нашей страны. Как известно, психоанализ принадлежит к одной из репрессированных в советский период областей знания. За реабилитацию психоанализа лично ратовал академик Дмитрий Лихачев, который своим личным обращением к президенту Борису Ельцину помог в становлении института и возрождении этой области знания. В результате возобновилось преподавание основ психоанализа во всех российских вузах гуманитарного профиля, а затем открылись специализированные циклы и кафедры психоанализа во многих городах России. Именно психоанализ и психоаналитические подходы составили базис большинства прорывных идей и открытий современной психологической науки. Сложно представить, но еще 20 лет назад понятия «психологическое консультирование», «психоанализ» не были такими привычными, как сейчас. Выпускниками института создано более 100 психотерапевтических центров в России и за рубежом, многие преподают в вузах, другие избрали сферой своей деятельности прикладную психологию и психоанализ — психологию рекламы, бизнеса, политической борьбы, психологию экстремальных ситуаций, психологическую прогностику и т.д. При этом дефицит психотерапевтов и клинических психологов в нашей стране составляет более 70%. Казалось бы, впереди так много планов для дальнейшего развития, но в течение последнего года институт усиленно борется за право на свое существование. В июле 2016 года Рособрнадзор провел плановую проверку, выявил нарушения в области законодательства образования – неверное наименование студенческой практики. Нарушение только в наименовании, а не в самом процессе проведения практик. И дальше машина закрутилась. Приостановление действия государственной аккредитации, несмотря на предоставление в срок всех документов об устранении выявленных нарушений – 13 000 страниц. На первом судебном заседании мировой судья признает действия Рособрнадзора недействительными, однако на дальнейшую судьбу процесса это никак не повлияло. Последующие московские суды (их насчитывается уже 8), проигнорировав грубейшие нарушения законодательства РФ со стороны Рособрнадзора при проведении проверки и после нее, выносили решения, подтверждающие, что указанное выше единственное несоответствие ФГОС (неверное наименование практик) является достаточным основанием для всех примененных к институту санкций, а по сути – для приостановки деятельности этого уникального учебного и научного центра. Кампания по борьбе с вузами-мошенниками в последнее время превратилась в «охоту на ведьм». Но в данной ситуации речь идет об Институте, давно получившем всероссийское и международное признание. По учебникам, подготовленным Институтом, учатся студенты во всех странах СНГ и в западных университетах. Много ли у нас таких вузов? С 1999 года в институте открыт уникальный Музей сновидений Фрейда, который за время своей работы превратился в культовое интеллектуальное пространство. Всем давно известно о кампании по закрытию частных вузов, однако институт психоанализа не выдает по 10 тысяч дипломов в год, за 26 лет было выпущено всего 4 тысячи специалистов. Как такая ситуация может происходить в правовом государстве?».