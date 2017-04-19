Тучков мост полностью закроют для движения

Серьёзные ограничения движения будут введены в центре Петербурга через несколько дней. 23 апреля полностью закрывается для движения Тучков мост. 29 апреля вводятся ограничения на Дворцовой набережной. Об этом «Водителю Петербурга» сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Схема организации дорожного движения на Тучковом мосту и прилегающих магистралях меняется на период с 23 апреля по 6 мая. Этого требуют плановые работы по реконструкции моста. Помимо полного закрытия переправы, вводятся ограничения движения на следующих магстралях:

• на небольшом участке Большого проспекта П.С. от проспекта Добролюбова до проезда без названия между Зверинской и Съезжинской улицами;

• на перекрёстке набережной Макарова и Кадетской линии;

• на набережной Макарова от Кадетской линии до Среднего проспекта В.О.;

• на проспекте Добролюбова от переулка Талалихина до Большого проспекта П.С.;

• на проспекте Добролюбова от площади Академика Лихачева до переулка Талалихина.

Чтобы перенаправить поток, с 0:00 29 апреля до 6:00 6 мая участок Дворцовой набережной от Троицкого моста до Дворцового моста станет односторонним – в сторону Дворцового моста. Ограничения движения вводятся на участке Дворцовой набережной от набережной Лебяжьей канавки до Суворовской площади и по Дворцовому проезду от Дворцовой площади до Дворцовой набережной.

По материалам «Водителя Петербурга»