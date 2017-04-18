«Умеющий любить умеет ждать»: стадион «Зенит-Арена» завел Twitter

Стадион "Санкт-Петербург" обзавелся официальным аккаунтом в Twitter. Первым постом в нем стали строки из стихотворения Иосифа Бродского: "Умеющий любить, умеет ждать". Этими словами авторы публикации подводят к тому, что до первого матча на арене осталось 4 дня.

 

Сегодня, 18 апреля, заместитель руководителя УФАС по Петербургу Петр Яковлев заявил, что в скором времени следует ожидать заключения новых контрактов по работам на стадионе на Крестовском острове из-за существующих недоделок.

Строительство нового стадиона на Крестовском острове в Петербурге началось в 2007 году. Он стал одним из самых дорогих стадионов мира и самым дорогостоящим в истории России. По словам вице-губернатора Игоря Албина, общая стоимость постройки стадиона составила около 43 млрд рублей.

По материалам "Делового Петербурга"

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