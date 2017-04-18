Стадион "Санкт-Петербург" обзавелся официальным аккаунтом в Twitter. Первым постом в нем стали строки из стихотворения Иосифа Бродского: "Умеющий любить, умеет ждать". Этими словами авторы публикации подводят к тому, что до первого матча на арене осталось 4 дня.
«Умеющий любить умеет ждать»: стадион «Зенит-Арена» завел Twitter
Умеющий любить, умеет ждать. Иосиф Бродский. Четыре дня до первого матча на стадионе «Санкт-Петербург»! 💙 pic.twitter.com/x42WVcCV7U— «Санкт-Петербург» (@spb_stadium) April 18, 2017
Сегодня, 18 апреля, заместитель руководителя УФАС по Петербургу Петр Яковлев заявил, что в скором времени следует ожидать заключения новых контрактов по работам на стадионе на Крестовском острове из-за существующих недоделок.
Строительство нового стадиона на Крестовском острове в Петербурге началось в 2007 году. Он стал одним из самых дорогих стадионов мира и самым дорогостоящим в истории России. По словам вице-губернатора Игоря Албина, общая стоимость постройки стадиона составила около 43 млрд рублей.
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