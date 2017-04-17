Комитет по благоустройству рассказал, сколько в Петербурге выпало снега за всю зиму

В Петербурге за неделю с 10 по 16 апреля в среднем по городу выпало 14 см снега, сообщает комитет по благоустройству. При этом в части пригородных районов высота снежного покрова превысила 25-30 см. Так, в Кронштадте на улицы за неделю опустилось 37 см осадков.

Всего с 16 октября 2016 года, начала зимнего сезона в Петербурге, в городе выпало 192 см снега.

В течение суток после залпового снегопада, опустившегося на город 13-14 апреля, были очищены основные магистрали города, подчеркнули в комитете. Для того, чтобы очистить дороги и тротуары от снега, дорожными предприятиями за неделю было организовано более 7,5 тыс. рабочих смен специализированной техники. Дворники отработали около 9 тыс. смен.

Официально зимний сезон завершается 16 апреля, но предприятия будут работать в "антиснежном" режиме столько времени, сколько потребуется, заверили в комитете.

По материалам «Делового Петербурга»

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