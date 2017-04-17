По прогнозам синоптиков, в Петербурге снег будет идти до конца недели. Сегодня, 17 апреля, в городе снег, -1 градус на термометре.

Во вторник нас ждет небольшой снег, 0 градусов днем, -6 ночью. В среду без осадков и +1. Четверг, 20 апреля, порадует солнечной погодой, +3 на термометре, но ночью температура упадет до -10 градусов.

В пятницу зарядит снег с дождем, который продлится вплоть до воскресенья. Температура воздуха: +2…+3 градуса. В воскресенье – малооблачно, +5 градусов.