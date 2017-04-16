Ксения Собчак записала обращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказала о том, что он «вряд ли узнает из ежедневных докладов». Телеведущая затронула тему возникшего, по ее мнению, в последнее время давления на инакомыслие преподавателей и гонения на любые проявления либеральных взглядов и открытых дискуссий в системе образования.
Ксения Собчак — Путину: «Меня назвали врагом народа и не настоящей дочерью Анатолия Собчака»
Ксения Собчак
Из обращения на телеканале «Дождь»
«Знаете ли, что в московском СИЗО сидит преподаватель Высшей школы экономики Дмитрий Богатов, якобы собиравший подростков на несанкционированный митинг? Знаете ли, что после того, как из МГИМО, моего родного университета, уволили профессора Андрея Зубова, все остальные, испугавшись, не позволяют себе вообще никакой критики российской внешней политики? Слышали ли вы дикую историю про то, как преподаватель консерватории зачитывал студентам список врагов народа, попутно рассказывая, что враг народа номер 56, Ксения Собчак — не настоящая дочь Анатолия Собчака, вашего коллеги, а подкидыш?».
Телеведущая напомнила, что она молодая мать и проблема школьного образования касается ее напрямую. По словам Ксении, она хотела бы, чтобы ее ребенок через 6 лет пошел в русскую школу, а не иностранную.
Ксения Собчак:
«Владимир Владимирович, это все приведет к ужасной катастрофе, как приводит всегда, когда люди боятся. Старательные исполнители доведут пропаганду в школах и университетах до абсурда, после которого детей начнут переводить на домашнее образование — во всяком случае, родители подумают о том, что так будет лучше всего.
Вряд ли раньше бы эта тема меня как-либо тронула, но теперь это моя личная проблема тоже, а не только ваша и нашей страны. Мне лично казалось важным, что мой ребенок рожден в России, а не в Америке ради паспорта, как советовало большинство моих знакомых. Мне также важно, чтобы через 6 лет он пошел не в английскую школу, а в русскую».
Страх, который появился в системе образования в последнее время, по мнению Ксении Собчак, «сожрет образование», при это учащиеся все равно будут придерживаться левого дискурса. Телеведущая в завершении свое речи цитирует выражение Черчилля: «Кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, а у того, кто в зрелости не стал консерватором, нет мозгов».
Ксения Собчак
«Если вы лично не дадите понять, что это неприемлемо, что гонения инакомыслящих преподавателей и студентов преступны, то страх сожрет образование. А дети все равно будут выходить протестовать и не будут верить своим учителям. Еще раз посмотрите на историю: лучший университет — это всегда рассадник несогласных. И это — прекрасно. Студенты — это всегда левый дискурс, и это нормально».
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