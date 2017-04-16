Ксения Собчак — Путину: «Меня назвали врагом народа и не настоящей дочерью Анатолия Собчака»

«Владимир Владимирович, это все приведет к ужасной катастрофе, как приводит всегда, когда люди боятся. Старательные исполнители доведут пропаганду в школах и университетах до абсурда, после которого детей начнут переводить на домашнее образование — во всяком случае, родители подумают о том, что так будет лучше всего.

Вряд ли раньше бы эта тема меня как-либо тронула, но теперь это моя личная проблема тоже, а не только ваша и нашей страны. Мне лично казалось важным, что мой ребенок рожден в России, а не в Америке ради паспорта, как советовало большинство моих знакомых. Мне также важно, чтобы через 6 лет он пошел не в английскую школу, а в русскую».