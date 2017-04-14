Команду граффити-художников HoodGraff задержали на Бали

Граффити-художников HoodGraff задержали на Бали, рассказал нам лидер команды Артем Бурж.

Стрит-артистов поймали, когда они рисовали граффити-портреты. Иммиграционная служба предъявилаим обвинения в незаконной предпринимательской деятельности.

Стрит-артист Артем Бурж Оснований для задержания у них не было и доказательств получения денежных средств за наши работы у них тоже нет. Справедливости ради скажу, что все работы выполнены в рамках нашей основной концепции, выполнены за свои средства, согласованы с хозяевами строения и с местной религиозной общиной. Как того и требует закон, здесь на острове Бали».

Артем отмечает, что до того, как их задержали, они находились на Бали несколько месяцев и «обрисовали почти весь остров».

Теперь авторам граффити-портретов Виктора Цоя, Павла Дурова, Михаила Боярского и других героев грозит штраф в размере 37 500$ или срок лишения свободы до пяти лет. Художники уже связались с петербургскими властями, чтобы им помогли вернуться в Россию. Мы будем следить за ситуацией.