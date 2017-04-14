«Балтийский дом» распродаст билеты на спектакли по 500 рублей

«Балтийский дом» во вторник, 18 апреля, вновь проведет акцию «Все билеты по одной цене». На этот раз ее запустили в связи с «апрельскими тезисами» Ленина, только власть решили дать не народу, а театру.

Все желающие по пролетарской цене 500 рублей смогут приобрести акционные билеты на лучшие спектакли взрослого репертуара большой и малой сцены театра, идущие с 18 апреля по 13 мая включительно.

Стоимость вне зависимости от постановки, ряда и места будет одинаковой.

«Счастливые» билеты можно будет купить 18 апреля с 12.00 до 20.00 в кассе театра «Балтийский дом» и театральных кассах ДТЗК и на сайте bileter.ru.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Билеты на концерты и спектакли продадут с 90% скидкой

БДТ продает билеты на премьерные спектакли со скидкой 30%

Из Петербурга в Хельсинки можно будет уехать за 100 рублей

Топ-10: финал распродаж в Петербурге

Kurt Geiger: все бренды с 25% скидкой

В Петербурге запускают квест по «Анне Карениной»

«Балтийский дом» распродаст билеты на спектакли по 500 рублей

«Балтийский дом» и «Зазеркалье» распродают билеты на лучшие спектакли