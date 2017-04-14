В Петербурге официально открывается сезон навигации

С 14 апреля на реках и каналах Петербурга официально начинается судоходство. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

"С 09:00 14 апреля 2017 года открываются водные пути города для движения самоходных транспортных судов и водные объекты для плавания маломерных судов", — информирует ведомство.

Навигация открывается на водных путях Петербурга (на канале Грибоедова, Кронверкском проливе, на многих реках), а также на внутренних водных путях России, к которым относятся Нева, Малая Нева, Большая Невка, Средняя Невка и Малая Невка.

С началом навигации также стартует регулярная разводка мостов.

По материалам «Делового Петербурга»