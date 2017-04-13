Глава РНБ заявил, что вопрос об административном объединении Публички и Ленинки снят

Вопрос об административном объединении Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге и Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве «на сегодняшний день снят». Об этом 13 апреля заявил на пресс-конференции в Петербурге генеральный директор РНБ Александр Вислый, передаёт журналист "Фонтанки".

«Мы знаем позицию Минкультуры и российского правительства – они не собираются ни в ближайшем, ни в среднеближайшем будущем рассматривать вопрос об административном объединении двух национальных библиотек, – подчеркнул в региональном пресс-центре агентства ТАСС Вислый. – Но это не значит, что вопросы, поставленные в нашем письме правительству, остаются в стороне. Все, что касается объединения электронных ресурсов библиотек, остаётся актуальным».

По словам главы Публички, эти вопросы будут решаться уже не на уровне правительства, а на уровне Министерства культуры. Речь идёт, в частности, о создании единого электронного каталога двух книгохранилищ.

Напомним, что в январе 2017 года стало известно, что новый глава РНБ Александр Вислый и руководитель московской Российской государственной библиотеки (Ленинки) Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ.

Оригинала письма вплоть до 1 марта общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. По сведениям «Фонтанки», приказ об увольнении мог быть подготовлен из-за личного недовольства министра культуры Владимира Мединского. 15 февраля стало известно, что «дисциплинарное взыскание» может быть применено также к одному из ведущих библиографов Российской национальной библиотеки Никите Елисееву. Против объединения книгохранилищ высказался петербургский ЗакС, однако министр культуры Владимир Мединский 22 февраля заявил, что никакого слияния не планируется – речь идёт об «оптимизации работы». Позже такую же информацию чиновник подтвердил в ответе депутату Госдумы Сергею Боярскому. Любопытно, что гендиректор РНБ Александр Вислый ранее являлся директором Ленинки.

По материалам "Фонтанки.ру"