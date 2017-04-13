Стало известно, когда Исаакий передадут РПЦ

Власти Петербурга намерены передать Исаакий РПЦ 12 июля – в православный праздник святых Петра и Павла. Об этом пишет 12 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к церковным кругам и к Министерству культуры.

По информации издания, о передаче Исаакиевского собора может быть объявлено 12 июля, когда по церковному календарю верующие отмечают день святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а также празднуют именины Петра Великого. В этот же день в Петербурге с традиционным визитом ждут патриарха Кирилла, который возглавит службу в соборе святых Петра и Павла в Петропавловской крепости. При этом источник в церковных кругах заявил РБК, что, несмотря на то, что передачу Исаакия могут приурочить к церковному празднику, точная дата ещё не назначена. От комментариев воздержался и Синодальный отдел РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ.

При этом директор музея Николай Буров отметил, что у него до сих пор нет официальных распоряжений, и музей продолжает работать. Отсутствие заявки от РПЦ подтвердил РБК и источник, близкий к Министерству культуры. Таким образом, всё ещё остаётся неясным, на каком основании собор может быть передан церкви. Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов также ответил РБК, что официальное письменное распоряжение от церкви ещё не поступило. Между тем, по словам Бурова, на переезд музея из собора потребуется не меньше 180 дней. И осуществляться он будет только после того, как поступят официальные бумаги.

Ранее сообщалось, что власти собираются передать Исаакиевский собор к Пасхе, 16 апреля. Предполагалось, что к этому времени музей вывезет из помещения все экспонаты. Однако, по данным издания, в Смольном не успеют организовать передачу к главному православному празднику.

По информации собеседников, близких к Законодательному собранию, процесс передачи затормозил произошедший 3 апреля теракт в петербургском метро, который унёс жизни 14 человек.

По материалам «Фонтанки.ру»