Петербург сегодня превзошел себя: с вчерашних +15 температура упала до -1, утро нас встретило снегом, к полудню поднялся шквальный ветер, а к вечеру немного распогодилось и вышла первая весенняя радуга.
В Петербурге заметили первую весеннюю радугу
Да, да,меня сегодня много-но я не могу не поделиться с вами такой красотой! Сегодня в Питере была замечена первая в этом году радуга! Обожаю Питер, даже за его капризную погоду, за то, что эта самая погода может поменяться за 5 минут, за то, что в одном районе светит солнце, а в другом идёт проливной дождь. Но, в Питер влюбляешься с первого взгляда, с первого глотка питерского воздуха! У меня много друзей москвичей, и они мне безумно завидуют, что я тут живу постоянно, а они приезжают всего лишь на выходные. #топ24 #люблюпитер#радугадуга#радуга#всёбудетофигенно#этобизнесдетка #этопитердетка #санктпетербург
Добавим, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов на своей странице в Facebook сообщил, что «сегодня была тренировка на готовность населения к похолоданию», а завтра погода будет еще хуже.
«Хорошо если Питер не засыплет, но снег и покров ждем. До выходных температура днем около 0 градусов. Терпите», — написал Колесов.
Согласно прогнозам синоптиков, сегодня температура будет колебаться от +2 до -1 градуса, осадков до ночи не предвидится. Днем в четверг снова пойдет снег, который к вечеру сменится дождем, температура немного поднимется: от +2 до +4 градусов.
В пятницу, 14 апреля, вечером также прогнозируют снег, а столбик термометра покажет от -2 до +1 градуса.
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