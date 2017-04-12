В Петербурге нарисовали граффити с космонавтами

В Петербурге 12 апреля, в День космонавтики, активисты группы «Явь» нарисовали граффити с космонавтами на трансформаторной будке по адресу проспект Маршала Блюхера, 44/2 . В шлемах скафандров у них установлены зеркала.

Художники создали работу вместе со учащимися № 521школы, которые еще осенью попросили стрит-артистов нарисовать для них граффити на космическую тему.

«Граффити призвано мотивировать и побуждать учащихся к научной и исследовательской деятельности, не бояться трудностей и знать, что их возможности так же безграничны, как и сама Вселенная», — отметили художники «Яви».

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