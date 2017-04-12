Аэропорт Пулково показал вид 395 вылетов из космоса

Аэропорт Пулково и веб-сервис Flightradar24 ко Дню космонавтики подготовили минутный ролик, в который уместили вид 395 вылетов из космоса.

На видео «24 часа с аэропортом Пулково» отображены все рейсы 7 апреля 2017 года, вылетающие и прибывающие в петербургский воздушный порт.

Добавим, что с июня Пулково запускает новые рейсы в города Греции, Италии и Грузии, рассказали нам в пресс-службе компании.