Аэропорт Пулково показал вид 395 вылетов из космоса

 

Аэропорт Пулково и веб-сервис Flightradar24 ко Дню космонавтики подготовили минутный ролик, в который уместили вид 395 вылетов из космоса.

На видео «24 часа с аэропортом Пулково» отображены все рейсы 7 апреля 2017 года, вылетающие и прибывающие в петербургский воздушный порт. 

Добавим, что с июня Пулково запускает новые рейсы в города Греции, Италии и Грузии, рассказали нам в пресс-службе компании.

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