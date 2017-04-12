Скончался еще один пострадавший при теракте в петербургском метро

Сегодня, 12 апреля, в клинике Военно-медицинской академии скончался пострадавший при теракте в петербургском метро. 

Число жертв взрыва возросло до 15 человек. Согласно последним данным, всего в результате теракта пострадало 102 человека

Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний Акбаржон Джалилов.

Как показала экспертиза, Джалилов причастен и к взрыву в перегоне «Сенной площади», и к бомбе, оставленной на станции метро «Площадь Восстания».

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  • Автор: sobaka
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