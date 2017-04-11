Зоозащитники просят петербуржцев помочь найти обессилевшего нерпенка

Добавим, что в начале апреля петербуржцы спасли тюлененка – истощенную самку на берегу залива заметила жительница Соснового Бора. Сейчас животное находится в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих.

Зоологи отмечают, что подбирать тюленят со льда самостоятельно ни в коем случае нельзя. Не стоит даже приближаться к животным — это может их напугать. Горожанам следует позвонить по телефону горячей линии 699-23-99, описать тюленя и его точное местонахождение.

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