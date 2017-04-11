В Петербурге резко похолодает до минусовых температур

В Петербурге резко похолодает – погода испортится уже завтра, 12 апреля.

В ночь со вторника на среду температура упадет до -1 градуса. Вплоть до середины дня будет идти снег. К вечеру потеплеет до +3, осадки закончатся.

В ночь с 12 на 13 апреля будет еще холоднее: столбик термометра опустится до -3 градусов. Днем в четверг снова снег, который к вечеру сменится дождем. А температура будет колебаться от +2 до +4 градусов.

В пятницу, 14 апреля, вечером также прогнозируют снег. Температура воздуха: от -2 до +1 градуса.