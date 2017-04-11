В Петербурге резко похолодает до минусовых температур

В Петербурге резко похолодает – погода испортится уже завтра, 12 апреля.

В ночь со вторника на среду температура упадет до -1 градуса. Вплоть до середины дня будет идти снег. К вечеру потеплеет до +3, осадки закончатся.

В ночь с 12 на 13 апреля будет еще холоднее: столбик термометра опустится до -3 градусов. Днем в четверг снова снег, который к вечеру сменится дождем. А температура будет колебаться от +2 до +4 градусов.

В пятницу, 14 апреля, вечером также прогнозируют снег. Температура воздуха: от -2 до +1 градуса.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

На выходных в Петербург вернется зима

На этой неделе в Петербурге потеплееет до +11 градусов

Стало известно, когда в Петербурге потеплеет

На Петербург обрушится штормовой ветер

В саду Фонтанного дома расцвели подснежники

Синоптики рассказали, какой будет весна в Петербурге

На Петербург надвигается штормовой ветер

В Петербурге небо разделилось пополам: на темную и светлую сторону