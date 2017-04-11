По всей России намерены снести хрущевки

В Совете Федерации предложили снести хрущевки по всей стране. Сенаторы уверены, что московскую программу нужно распространить на регионы, в которых есть старые пятиэтажки – часть из них построили еще раньше, чем в столице.

Эксперты заявляют, что в российских городах-миллионниках осталось почти 32 тысячи пятиэтажек -их  снос может обойтись государственной казне в 4–9 триллионов рублей. В первую очередь инициатива касается северных регионов, например Коми, Карелии и Архангельской области.

Напомним, что в феврале президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести оставшиеся в городе хрущевки и возвести на их месте новое жилье.

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