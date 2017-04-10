В университете Бонч-Бруевича студентов принудительно проверили на наркотики

Пост из Facebook:

«Антинаркотический рейд» перебрался из Сестрорецкой школы в университет в Петербурге, — теперь студентов забирают с пар, чтобы принудительно сдать тест на наркотики. Знакомый рассказал вот такую историю:

Сегодня во время лекции по культурологии на факультете радиотехники в СПбГУТ (Университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича в Петербурге) на пару зашёл ректор с сотрудниками правоохранителных органов. Они прервали занятие и начали спрашивать студентов, не хочет ли кто-нибудь из них добровольно сдать тест на наркотики. Никто не вызвался. Тогда полицейские просто выбрали 10 человек из всей аудитории: и мальчиков, и девочек: всех, кого захотелось, без какой-то ориентировки. И забрали с пары в медкабинет.

В медкабинете их ждала, как говорят студенты, сотрудница МВД. Их заставили подписать бумагу о том, что они согласны пройти тест на наркологическое обследование, а на вопрос «а что, если не подпишем?» сотрудница МВД ответила, что их «отчислят и приговорят к административному штрафу». Рядом со студентами не было ни администрации, ни сотрудников университета, но женщина из МВД, по словам студентов, утверждала, что администрация и лично ректор солидарны с подобными мерами. Ребята были вынуждены согласиться, подписали документы и сдали мочу. Результаты обещали через две недели.

В общем, история совершенно идиотская: начиная от предложения добровольно сдать анализ тем, кто в себе уверен (обезопасив остальных, кто мог наркотики употреблять), заканчивая просто напросто тем, что ребят запугали и заставили это сделать насильно. Студенты очень злятся, но пока не могут понять, как им действовать дальше и что с этим делать. Это не первая история какого-то бессмысленного беспредела, происходящего в СПбГУТе, которую я слышу. Видимо, сотрудники МВД понимали, куда идти.».