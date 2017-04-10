В Ботаническом саду проснулись шмели и осы

В Ботаническом саду после зимней спячки проснулись насекомые: шмель, оса и муха, сообщается в группе БИН РАН «Вконтакте».

В парке Ботанического сада первые цветы раскрыли уже давно: в конце февраля расцвели весенники, а первые подснежники показались 6 марта

Добавим, что 22-23 апреля  в БИН РАН планируют провести День подснежника. В прошлом году на празднике звучала живая музыка и проходили мастер-классы по созданию цветов из бумаги.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Исследование показало, что в России любят кошек больше всех в мире

Петербуржцы спасли истощенного тюлененка

В Петербурге выпустили на волю сов, отобранных у фотографов

Спасатели МЧС спасли кота, застрявшего на льдинах канала Грибоедова

В коммуналках запретят заводить кошек и собак без согласия всех жильцов

В Ленинградском зоопарке родились три кенгуренка

В Ботсаду расцвели первые подснежники

В Петербурге расцвели первые подснежники