В Ботаническом саду проснулись шмели и осы

В Ботаническом саду после зимней спячки проснулись насекомые: шмель, оса и муха, сообщается в группе БИН РАН «Вконтакте».

В парке Ботанического сада первые цветы раскрыли уже давно: в конце февраля расцвели весенники, а первые подснежники показались 6 марта.

Добавим, что 22-23 апреля в БИН РАН планируют провести День подснежника. В прошлом году на празднике звучала живая музыка и проходили мастер-классы по созданию цветов из бумаги.