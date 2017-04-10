Петербургские сервисы по заказу такси снизили цены до 40%

Петербургские сервисы по заказу такси «Яндекс.Такси» и Uber снизили цены.

Первыми стоимость поездок обрушили в «Яндекс.Такси»: теперь пользователи могут получить скидку от 15% до 40 % при оплате банковской картой. На итоговую сумму будет влиять то, как часто пассажир пользуется сервисом и сколько машин находится поблизости.

Вслед за «Яндекс.Такси» цены снизил и Uber. На 20% стали дешевле поездки по самому доступному тарифу UberX: с 10 апреля 39 рублей будет стоить подача автомобиля, 12 рублей – километр пути, 3 рубля – минута поездки. В результате минимальная цена поездки составит 49 рублей. При том изменения коснулись только Петербурга, Ростова-на-Дону и Краснодара.