В Петербурге появилось граффити памяти жертв теракта
Художники движения «Явь» у будки возле Серпуховской,29 нарисовали граффити памяти жертв теракта. Они изобразили тоннель и световое пятно приближающегося поезда с надписью: «Тьма не страшна, если стремишься к свету». У нарисованного мемориала положили цветы.
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Из сообщения движения «Явь»
Хочется верить, что рано или поздно терроризм будет истреблен. Предпосылкой для этого является уровень социального развития общества. Но что делать сейчас? Сейчас, как и всегда, нужно стремиться к свету, и, не останавливаясь ни перед чем, делать своё дело. Как не остановился машинист поезда, когда ситуация стала критической, и вывел состав из тоннеля. Нужно быть здравомыслящим, рассудительным и трезво-оценивающим ситуацию человеком. Ведь пока мы движемся навстречу свету - тьма нам не страшна».
Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выступил против установки мемориала или памятного знака на месте взрыва в петербургском метро. Тем не менее, по его мнению, в городе необходимо организовать мемориал памяти всех жертв терактов, аварий и катастроф.
Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов. В среду, 5 апреля, оперативники задержали шесть человек, которых подозревают в содействии террористической деятельности.
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