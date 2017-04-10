В Петербурге появилось граффити памяти жертв теракта

Художники движения «Явь» у будки возле Серпуховской,29 нарисовали граффити памяти жертв теракта. Они изобразили тоннель и световое пятно приближающегося поезда с надписью: «Тьма не страшна, если стремишься к свету». У нарисованного мемориала положили цветы.

Из сообщения движения «Явь» Хочется верить, что рано или поздно терроризм будет истреблен. Предпосылкой для этого является уровень социального развития общества. Но что делать сейчас? Сейчас, как и всегда, нужно стремиться к свету, и, не останавливаясь ни перед чем, делать своё дело. Как не остановился машинист поезда, когда ситуация стала критической, и вывел состав из тоннеля. Нужно быть здравомыслящим, рассудительным и трезво-оценивающим ситуацию человеком. Ведь пока мы движемся навстречу свету - тьма нам не страшна».

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выступил против установки мемориала или памятного знака на месте взрыва в петербургском метро. Тем не менее, по его мнению, в городе необходимо организовать мемориал памяти всех жертв терактов, аварий и катастроф.