Старт сезона навигации в Петербурге отложили на неопределенный срок
В Петербурге сегодня, 10 апреля, должен был стартовать сезон навигации на Большой и Малой Неве. Но разводку отложили на неопределенный срок.
Пока «Мостотрест» не получил ни одной заявки на проход судов по Неве и поэтому решил отложить начало сезона. Когда поступит первая заявка от судовладельцев и мосты вновь начнут разводить, не уточняется.
Добавим, что в новом сезоне Дворцовый и Троицкий мосты будут разводиться на 15 минут раньше для удобства туристов.
А к лету «Мостотрест» планирует запустить для петербуржцев приложение о мостах. Оно будет присылать push-уведомления о разводке.Известно, что сервис будет доступен на русском и английском языках для Android и iOS.
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